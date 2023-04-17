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На пляже Бугазской косы в Анапе нашли минометную мину

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-plyazhe-bugazskoj-kosy-v-anape-nashli-minometnuyu-minu
На пляже Бугазской косы в Анапе нашли минометную мину
Фото пресс-службы ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

На прошедшей неделе боеприпасы времен Великой Отечественной войны нашли и уничтожили в шести муниципалитетах Кубани.

Так, мужчина во время пробежки по Бугазской косе заметил подозрительный предмет около воды и сообщил об этом правоохранителям. Прибывшие на место взрывотехники выяснили, что это 120-мм минометная мина.

Под Абинском местный житель заметил взрывоопасный предмет в поле во время прогулки с собакой. Им оказалась фугасная авиабомба весом 50 кг. Кроме того, в станице Курчанской Темрюкского района жители частного дома при перекопке почвы нашли 76-мм артиллерийский снаряд.

Все найденные боеприпасы уничтожили с соблюдением всех необходимых мер безопасности, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Читайте также: в море возле пляжа Анапы нашли гранату Ф-1. Подозрительный предмет на глубине около трех метров обнаружили дайверы во время погружения возле одного из городских пляжей.

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