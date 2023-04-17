На пляже Бугазской косы в Анапе нашли минометную мину
На прошедшей неделе боеприпасы времен Великой Отечественной войны нашли и уничтожили в шести муниципалитетах Кубани.
Так, мужчина во время пробежки по Бугазской косе заметил подозрительный предмет около воды и сообщил об этом правоохранителям. Прибывшие на место взрывотехники выяснили, что это 120-мм минометная мина.
Под Абинском местный житель заметил взрывоопасный предмет в поле во время прогулки с собакой. Им оказалась фугасная авиабомба весом 50 кг. Кроме того, в станице Курчанской Темрюкского района жители частного дома при перекопке почвы нашли 76-мм артиллерийский снаряд.
Все найденные боеприпасы уничтожили с соблюдением всех необходимых мер безопасности, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.
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