На пляже Бугазской косы в Анапе нашли минометную мину

На прошедшей неделе боеприпасы времен Великой Отечественной войны нашли и уничтожили в шести муниципалитетах Кубани.

Так, мужчина во время пробежки по Бугазской косе заметил подозрительный предмет около воды и сообщил об этом правоохранителям. Прибывшие на место взрывотехники выяснили, что это 120-мм минометная мина.

Под Абинском местный житель заметил взрывоопасный предмет в поле во время прогулки с собакой. Им оказалась фугасная авиабомба весом 50 кг. Кроме того, в станице Курчанской Темрюкского района жители частного дома при перекопке почвы нашли 76-мм артиллерийский снаряд.

Все найденные боеприпасы уничтожили с соблюдением всех необходимых мер безопасности, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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