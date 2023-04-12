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На пляже Анапы появилось гигантское изображение Юрия Гагарина

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-plyazhe-anapy-poyavilos-gigantskoe-izobrazhenie-yuriya-gagarina
На пляже Анапы появилось гигантское изображение Юрия Гагарина
Фото пресс-службы администрации Анапы

Автором работы стал местный художник Леонид Валитов. Он изобразил на песке первого космонавта в мире в честь празднования Дня космонавтики, который традиционно отмечают 12 апреля.

Художник создал на анапском пляже изображение с Юрием Гагариным, ракетой и его легендарной фразой «Поехали!». На это у Валитова ушло более 5 часов. Размер изображения составил 30х30 метров.

«Поехали! В День космонавтики Анапа отправила послание в космос», — говорится в сообщении пресс-службы администрации города-курорта.

Советский космонавт Юрий Гагарий 12 апреля 1961 года стал первым человеком в мире, полетевшим в космос. Он вылетел с космодрома «Байконур» на корабле «Восток-1» и совершил орбитальный облет планеты Земля. Его полет длился 108 минут. Он приземлился в Саратовской области.

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