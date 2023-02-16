Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

На пляжах Новороссийска устраняют последствия норд-оста

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-plyazhah-novorossijska-ustranyayutsya-posledstviya-nord-osta
На пляжах Новороссийска устраняют последствия норд-оста
Фото t.me/kravchenko_glava_nvrsk

Ураган, который дул на прошлой неделе в Новороссийске, повредил конструкции на городских пляжах. О восстановлении пляжей рассказал глава Новороссийска Андрей Кравченко.

Волны Черного моря достигали 2-3 м, из-за чего обледенела вся набережная, сообщил глава города-героя.

«Ураган сломал около 10 тамарисков на четвертой очереди набережной, поломал спортивную площадку и входную группу на Суджукской косе, а также разрушил прибрежные постройки. На пляжах улетели беседки, сломались раздевалки. В районе Малой земли ветер вырвал и повалил почти все деревянные зонтики, разрушил постройки, в которых летом находились кафе и магазины», — написал мэр Новороссийска Андрей Кравченко в Telegram.

Глава города добавил, что арендаторы пляжей уже ведут восстановительные работы. К лету все последствия февральского урагана устранят.

Читайте также: жителям Новороссийска разрешили забрать на дрова поваленные в норд-ост деревья.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Концерт Александра Реввы в Краснодаре отменили
Концерт Александра Реввы в Краснодаре отменили
В Сочи произошел пожар в конном клубе «Мустанг», огонь уничтожил 400 кв. метров
В Сочи произошел пожар в конном клубе «Мустанг», огонь уничтожил 400 кв. метров
В Краснодарском крае девочка полгода ходила с пулей в сонной артерии
В Краснодарском крае девочка полгода ходила с пулей в сонной артерии
В Краснодарском крае за изнасилование 13-летней девочки мужчину посадили на 17 лет
В Краснодарском крае за изнасилование 13-летней девочки мужчину посадили на 17 лет
На строительство нового мусорного полигона под Краснодаром направят 1,2 млрд рублей
На строительство нового мусорного полигона под Краснодаром направят 1,2 млрд рублей
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину
  2. «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
  3. Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
  4. Конфискованных у жителя Краснодарского края рысей поселили в Московском зоопарке
  5. Банк России в марте продлит ограничения на снятие наличной валюты
  6. Человек, который любит оружие. Константину Пуликовскому — 75
Прямой эфир
Мы в соцсетях