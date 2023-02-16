На пляжах Новороссийска устраняют последствия норд-оста
Ураган, который дул на прошлой неделе в Новороссийске, повредил конструкции на городских пляжах. О восстановлении пляжей рассказал глава Новороссийска Андрей Кравченко.
Волны Черного моря достигали 2-3 м, из-за чего обледенела вся набережная, сообщил глава города-героя.
«Ураган сломал около 10 тамарисков на четвертой очереди набережной, поломал спортивную площадку и входную группу на Суджукской косе, а также разрушил прибрежные постройки. На пляжах улетели беседки, сломались раздевалки. В районе Малой земли ветер вырвал и повалил почти все деревянные зонтики, разрушил постройки, в которых летом находились кафе и магазины», — написал мэр Новороссийска Андрей Кравченко в Telegram.
Глава города добавил, что арендаторы пляжей уже ведут восстановительные работы. К лету все последствия февральского урагана устранят.
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