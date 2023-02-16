Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Жителям Новороссийска разрешили забрать на дрова поваленные в норд-ост деревья

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelyam-novorossijska-razreshili-zabrat-na-drova-povalennye-v-nord-ost-derevya
Жителям Новороссийска разрешили забрать на дрова поваленные в норд-ост деревья
Фото ngnovoros.ru

Сильнейший за последние 10 лет норд-ост уничтожил больше стони деревьев в Новороссийске. Горожанам предложили забрать деревья для отопления домов.

Распилом поваленных деревьев занимается Городской центр озеленения и благоустройства.

«Было раскряжевано 177 деревьев — 278 куб. м поваленных деревьев. Работы проводятся и сейчас. Желающие могут самостоятельно забрать порубочные остатки твердых пород для отопления своего жилья», — сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска.

Также в мэрии напомнили о необходимости вовремя кронировать здоровые и спиливать сухие деревья. Если вы увидели аварийное дерево, нужно сообщить в администрацию района, в «Безопасный город» (637-112) или на портал «Мой-Новороссийск», пишет «Наша газета. Новороссийск».

Как писал интернет-портал «Кубань 24»,в Новороссийске коммунальщикам после урагана предстоит отремонтировать крыши около 40 домов.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Концерт Александра Реввы в Краснодаре отменили
Концерт Александра Реввы в Краснодаре отменили
В Сочи произошел пожар в конном клубе «Мустанг», огонь уничтожил 400 кв. метров
В Сочи произошел пожар в конном клубе «Мустанг», огонь уничтожил 400 кв. метров
В Краснодарском крае девочка полгода ходила с пулей в сонной артерии
В Краснодарском крае девочка полгода ходила с пулей в сонной артерии
В Краснодарском крае за изнасилование 13-летней девочки мужчину посадили на 17 лет
В Краснодарском крае за изнасилование 13-летней девочки мужчину посадили на 17 лет
На строительство нового мусорного полигона под Краснодаром направят 1,2 млрд рублей
На строительство нового мусорного полигона под Краснодаром направят 1,2 млрд рублей
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину
  2. «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
  3. Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
  4. Конфискованных у жителя Краснодарского края рысей поселили в Московском зоопарке
  5. Банк России в марте продлит ограничения на снятие наличной валюты
  6. Человек, который любит оружие. Константину Пуликовскому — 75
Прямой эфир
Мы в соцсетях