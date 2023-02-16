Жителям Новороссийска разрешили забрать на дрова поваленные в норд-ост деревья

Сильнейший за последние 10 лет норд-ост уничтожил больше стони деревьев в Новороссийске. Горожанам предложили забрать деревья для отопления домов.

Распилом поваленных деревьев занимается Городской центр озеленения и благоустройства.

«Было раскряжевано 177 деревьев — 278 куб. м поваленных деревьев. Работы проводятся и сейчас. Желающие могут самостоятельно забрать порубочные остатки твердых пород для отопления своего жилья», — сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска.

Также в мэрии напомнили о необходимости вовремя кронировать здоровые и спиливать сухие деревья. Если вы увидели аварийное дерево, нужно сообщить в администрацию района, в «Безопасный город» (637-112) или на портал «Мой-Новороссийск», пишет «Наша газета. Новороссийск».

Как писал интернет-портал «Кубань 24»,в Новороссийске коммунальщикам после урагана предстоит отремонтировать крыши около 40 домов.