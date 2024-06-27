На пляжах Новороссийска 28 июня пройдет «противосмерчевая» тренировка
Общество
27.06.2024 11:34
На пляжах города-героя 28 июня пройдет штабная тренировка с организациями санаторно-курортной сферы по ликвидации ЧС, возникшей в результате стихийного бедствия.
Во время учений отработают действия по ликвидации последствий ЧС, связанных с возникновением смерчей на море и на суше. Во время тренировки также проверят системы оповещения на пляжах — громкоговорители и ручные мегафоны.
Жителей и гостей города просят соблюдать спокойствие, сообщает МЦУ Новороссийск в Telegram.
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