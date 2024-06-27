Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

На пляжах Новороссийска 28 июня пройдет «противосмерчевая» тренировка

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-plyazhah-novorossijska-28-iyunya-projdet-protivosmerchevaya-trenirovka
На пляжах Новороссийска 28 июня пройдет «противосмерчевая» тренировка
Фото pexels.com

На пляжах города-героя 28 июня пройдет штабная тренировка с организациями санаторно-курортной сферы по ликвидации ЧС, возникшей в результате стихийного бедствия.

Во время учений отработают действия по ликвидации последствий ЧС, связанных с возникновением смерчей на море и на суше. Во время тренировки также проверят системы оповещения на пляжах — громкоговорители и ручные мегафоны.

Жителей и гостей города просят соблюдать спокойствие, сообщает МЦУ Новороссийск в Telegram.

Читайте также: учения со стрельбами пройдут 29 июня в морпорту Туапсе.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях