На пляжах Анапы неизвестные устроили свалку строительного мусора
Происшествия
06.03.2023 16:15
Сообщение о загрязнении санитарной зоны поступило председателю СК России Александру Бастрыкину через аккаунт Информационного центра.
В сообщении говорится, что на охраняемой территории из-за бездействия местных чиновников систематически утилизируют строительные отходы. По словам автора обращения, это может привести к загрязнению Черного моря и экологическому бедствию.
СУ СК России по Краснодарскому краю организовало проверку. Бастрыкин поручил руководителю следственного управления Маслову представить доклад о проведенных проверочных мероприятиях, установленных обстоятельствах и принятом по результатам проверки решении.
Ход проверки и исполнение поручения поставили под контроль в центральном аппарате СК, сообщает пресс-служба ведомства.
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