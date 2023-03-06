На пляжах Анапы неизвестные устроили свалку строительного мусора

Сообщение о загрязнении санитарной зоны поступило председателю СК России Александру Бастрыкину через аккаунт Информационного центра.

В сообщении говорится, что на охраняемой территории из-за бездействия местных чиновников систематически утилизируют строительные отходы. По словам автора обращения, это может привести к загрязнению Черного моря и экологическому бедствию.

СУ СК России по Краснодарскому краю организовало проверку. Бастрыкин поручил руководителю следственного управления Маслову представить доклад о проведенных проверочных мероприятиях, установленных обстоятельствах и принятом по результатам проверки решении.

Ход проверки и исполнение поручения поставили под контроль в центральном аппарате СК, сообщает пресс-служба ведомства.

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