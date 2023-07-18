На площадке московской школы «Летово» подросток из Анапы спроектирует зону отдыха для своей гимназии

Речь о 15-летнем Тихоне Подгорнове из Анапы, который стал одним из 26 участников творческих мастерских в московской школе «Летово». Там подростки займутся проектированием зон для полезного отдыха и общения, которые будут реализованы в их школах.

«Ребята сами продумывали множество деталей — психологию цвета, дизайн и планирование, декоративное озеленение, а также погрузились в работу со сметой. После мастерских они доработали свои проекты с учетом мнения экспертов и представили финальные варианты», — сообщила замглавы Кубани Анна Минькова в Telegram.

По словам вице-губернатора, Тихон Подгорнов также принимает участие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена», где представляет свой проект «Зеленый класс». Он предполагает создать на территории школьного двора пространство, где можно будет проводить уроки на свежем воздухе, а также свободно общаться ученикам во внеурочное время.

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