В Краснодаре на платных парковках будут убирать с номеров машин визитки и маски

Очищать госномера от посторонних предметов на парковках краевой столицы начнут в 2023 году.

Об этом заявил мэр Евгений Наумов. Он отметил, что многие водители нарушают правила, закрывая номера машин. При этом согласно принятому постановлению о порядке пользования платными парковками, операторы должны регистрировать автомобиль. Значит, они могут очистить номер от посторонних предметов, чтобы установить хозяина машины.

«Многие водители чувствуют безнаказанность, когда при использовании городскими платными парковками скрывают номера автомобилей масками или визитками. Для решения этой проблемы с нового года скрытые номера будут подлежать очистке от посторонних предметов», — сказал Наумов.

За 17 месяцев работы услугами парковок воспользовались на сумму более 125 млн рублей. Из них с закрытых парковок приток в казну превысил 80 млн рублей.

Городская административная комиссия продолжает привлекать к ответственности водителей, не заплативших за парковку. Нарушения фиксируют с помощью мобильных комплексов фото- и видеофиксации. Комиссия вынесла уже более 130 тыс. постановлений на сумму 380 млн рублей. Все деньги идут в бюджет города.

В Краснодаре действуют более 300 таких парковок. Это более 9 тыс. парковочных мест. Оплата осуществляется через приложение, сайт или паркомат. Информация об ответственности за неоплаченную парковку размещена на сайте, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

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