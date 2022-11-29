Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Краснодаре на платных парковках будут убирать с номеров машин визитки и маски

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-platnyh-parkovkah-krasnodara-budut-borotsya-s-zakrytymi-nomerami-mashin
В Краснодаре на платных парковках будут убирать с номеров машин визитки и маски
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Очищать госномера от посторонних предметов на парковках краевой столицы начнут в 2023 году.

Об этом заявил мэр Евгений Наумов. Он отметил, что многие водители нарушают правила, закрывая номера машин. При этом согласно принятому постановлению о порядке пользования платными парковками, операторы должны регистрировать автомобиль. Значит, они могут очистить номер от посторонних предметов, чтобы установить хозяина машины.

«Многие водители чувствуют безнаказанность, когда при использовании городскими платными парковками скрывают номера автомобилей масками или визитками. Для решения этой проблемы с нового года скрытые номера будут подлежать очистке от посторонних предметов», — сказал Наумов.

За 17 месяцев работы услугами парковок воспользовались на сумму более 125 млн рублей. Из них с закрытых парковок приток в казну превысил 80 млн рублей.

Городская административная комиссия продолжает привлекать к ответственности водителей, не заплативших за парковку. Нарушения фиксируют с помощью мобильных комплексов фото- и видеофиксации. Комиссия вынесла уже более 130 тыс. постановлений на сумму 380 млн рублей. Все деньги идут в бюджет города.

В Краснодаре действуют более 300 таких парковок. Это более 9 тыс. парковочных мест. Оплата осуществляется через приложение, сайт или паркомат. Информация об ответственности за неоплаченную парковку размещена на сайте, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре комплексы «Тайфун» зарегистрировали 18 тыс. нарушений правил парковки.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Кондратьев встретился с новым начальником управления Росгвардии по Краснодарскому краю
Кондратьев встретился с новым начальником управления Росгвардии по Краснодарскому краю
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
«Погода будет сложной»: в Краснодарский край придут похолодание и сильный ветер
«Погода будет сложной»: в Краснодарский край придут похолодание и сильный ветер
В Краснодарском крае снимут фильм о группе «Иванушки International»
В Краснодарском крае снимут фильм о группе «Иванушки International»
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Как экологично утилизировать мусор?
  2. Казнить можно казнить: в обращении с пленными укронацисты берут пример с гитлеровцев
  3. В Краснодаре полностью украсили первую городскую новогоднюю елку
  4. ВЦИОМ: треть россиян не употребляет алкоголь
  5. «Погода будет сложной»: в Краснодарский край придут похолодание и сильный ветер
  6. В Краснодаре возле дома купца Лихацкого обустроят прогулочную зону
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях