Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

На платных муниципальных парковках в Краснодаре начнут обновлять систему распознавания автомобильных номеров

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-platnyh-munitsipalnyh-parkovkah-v-krasnodare-nachnut-obnovlyat-sistemu-raspoznavaniya-avtomobilnyh-nomerov
На платных муниципальных парковках в Краснодаре начнут обновлять систему распознавания автомобильных номеров
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Работы по обновлению парковок начнут в мае.

Специалисты будут заменять въездные и выездные группы со шлагбаумами, систему распознавания государственных автомобильных номеров. Начнут работы с парковки на улице Зиповской около памятника Сынам Кубани, павшим в Афганистане. До конца года планируется обновить около 10 парковок.

«В начале месяца мы заключили контракт, по которому подрядчик обязан содержать муниципальные парковки: ремонтировать паркоматы, поддерживать внешний вид парковок и восстанавливать или заменять поврежденное оборудование», — цитирует директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрея Белугина пресс-служба мэрии.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на платных парковках в Краснодаре с машин будут убирать предметы, скрывающие номера.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 24 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 24 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 23 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 23 апреля
Как в Сочи добраться до кладбищ на Радоницу
Как в Сочи добраться до кладбищ на Радоницу
Владимир Ленин: цитаты, актуальные для нашего времени
Владимир Ленин: цитаты, актуальные для нашего времени
Какой сегодня праздник: что отмечают 22 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 22 апреля
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Как в Сочи добраться до кладбищ на Радоницу
  2. Расслабляться рано: врач назвал примерные сроки восстановления Романа Костомарова
  3. Обвиняемый в убийстве 5-летнего мальчика в Краснодаре мужчина выступил с последним словом в суде. Видео
  4. Двухлетний мальчик получил сильнейшие ожоги, обварившись кипятком в Краснодарском крае
  5. В Белгороде из-за авиабомбы эвакуируют 3 тыс. человек
  6. Число долгостроев в Краснодаре сократилось до 44
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях