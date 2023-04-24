На платных муниципальных парковках в Краснодаре начнут обновлять систему распознавания автомобильных номеров
Работы по обновлению парковок начнут в мае.
Специалисты будут заменять въездные и выездные группы со шлагбаумами, систему распознавания государственных автомобильных номеров. Начнут работы с парковки на улице Зиповской около памятника Сынам Кубани, павшим в Афганистане. До конца года планируется обновить около 10 парковок.
«В начале месяца мы заключили контракт, по которому подрядчик обязан содержать муниципальные парковки: ремонтировать паркоматы, поддерживать внешний вид парковок и восстанавливать или заменять поврежденное оборудование», — цитирует директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрея Белугина пресс-служба мэрии.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», на платных парковках в Краснодаре с машин будут убирать предметы, скрывающие номера.
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