На Платановом Бульваре в Краснодаре отремонтировали проезжую часть

Проезжую часть обновили в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Там уложили дорожное полотно на протяжении 790 метров, нанесли новую разметку и заменили бордюры, где это было нужно.

«Улица была отремонтирована в максимально сжатые сроки. Стартовали работы в апреле, а завершили их в июне. Осталось только убрать временные дорожные знаки и установить новые», — рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин.

Кроме того, в Юбилейном микрорайоне закончили ремонт улицы имени Думенко. Там обновили дорожное полотно длиной в 720 метров, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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