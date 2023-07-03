Краснодарский край признали одним из лучших регионов России по качеству дорог

Эксперты составили рейтинг российских регионов по качеству дорожного полотна за 2022 год, исходя из доли дорог регионального и местного значения, соответствующих нормативам.

Согласно исследованию, только чуть более 50% дорог в России отвечают установленным нормативам. В 44 регионах страны доля качественных трасс ниже, а в 41 регионе — выше.

Первое место рейтинга по качеству дорог ожидаемо заняла Москва. В столице 97,6% дорожного покрытия соответствует нормативам. На втором месте Ханты-Мансийский автономный округ — 86,5%, на третьем месте Краснодарский край — 84,9%.

В пятерку лидеров также вошли Челябинская область — 83,1% и Ингушетия — 81,7%. Адыгея на 7 месте рейтинга с 76,2%, Ставропольский край на 25 месте — 59,8%, Ростовская область на 31 месте — 57%, Крым на 71 месте — 38,5%.

По данным экспертов, самые плохие дороги в России в Архангельской области — 13,3%, Кировской области — 25%, Республике Марий Эл — 27,7%, Волгоградской области — 30,8% и Республике Алтай — 32,7%, сообщает РИА «Новости».

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