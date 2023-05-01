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На Первомай в Сочи откроют сезон фонтанов

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-pervomaj-v-sochi-otkroyut-sezon-fontanov
На Первомай в Сочи откроют сезон фонтанов
Фото пресс-службы администрации Сочи

В курортном городе 1 мая запустят все муниципальные фонтаны. Возле наиболее популярных пройдут праздничные мероприятия.

Так, в 12:00 торжественно запустят фонтан возле КЗ «Фестивальный», в 17:00 — на площади перед Центром национальных культур в Лазаревском районе, в 18:00 — в Парке культуры и отдыха в Адлерском районе, сообщает пресс-служба администрации Сочи. 

Всего в Сочи в праздничный день пройдет более 50 мероприятий. Подробная афиша — здесь.  

Сочи в майские праздники планирует принять около четверти миллиона гостей. В высокий сезон летом — более 4,5 миллионов отдыхающих, для которых подготовили свыше 200 мероприятий, концертов и фестивалей, сообщила заместитель главы Сочи Елена Канюк.

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