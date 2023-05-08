На первенстве России по триатлону кубанские спортсмены завоевали девять медалей

Соревнования проходили в Казани в дисциплинах дуатлон-спринт и дуатлон-эстафета.

В них приняли участие почти 240 спортсменов из 19 регионов страны: юноши и девушки 13-14 и 15-17 лет. Сборную Краснодарского края представляли 17 спортсменов. Они соревновались в беге на 1 км и 2 км, а также в велоэтапе на 8 км.

В дуатлон-эстафете кубанцы заняли два первых командных места и одно второе. В возрастной категории среди девушек 13-14 мест победительницами стали Виктория Григорьева, Людмила Гладких и Таисия Жухарева. Серебряными призерами среди юношей — Арсений Безунов, Константин Шутов и Артемий Качко. В состязаниях девушек 15-17 лет золото взяли Виктория Шутова, Мария Лосева, Арина Даниленко.

Наиболее успешно выступили представители Белореченского района — на их счету пять медалей, отметил вице-губернатор Александр Власов.

«По две завоевали спортсмены из Сочи и Краснодара, которые выступали под руководством тренеров Виталия Лысенко и Татьяны Цепаевой. В Краснодарском крае триатлоном занимается более 1 тыс. человек», — цитирует Власова пресс-служба администрации Краснодарского края.

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