Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

На первенстве России по триатлону кубанские спортсмены завоевали девять медалей

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-pervenstve-rossii-po-triatlonu-kubanskie-sportsmeny-zavoevali-devyat-medalej
На первенстве России по триатлону кубанские спортсмены завоевали девять медалей
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Соревнования проходили в Казани в дисциплинах дуатлон-спринт и дуатлон-эстафета.

В них приняли участие почти 240 спортсменов из 19 регионов страны: юноши и девушки 13-14 и 15-17 лет. Сборную Краснодарского края представляли 17 спортсменов. Они соревновались в беге на 1 км и 2 км, а также в велоэтапе на 8 км.

В дуатлон-эстафете кубанцы заняли два первых командных места и одно второе. В возрастной категории среди девушек 13-14 мест победительницами стали Виктория Григорьева, Людмила Гладких и Таисия Жухарева. Серебряными призерами среди юношей — Арсений Безунов, Константин Шутов и Артемий Качко. В состязаниях девушек 15-17 лет золото взяли Виктория Шутова, Мария Лосева, Арина Даниленко.

Наиболее успешно выступили представители Белореченского района — на их счету пять медалей, отметил вице-губернатор Александр Власов.

«По две завоевали спортсмены из Сочи и Краснодара, которые выступали под руководством тренеров Виталия Лысенко и Татьяны Цепаевой. В Краснодарском крае триатлоном занимается более 1 тыс. человек», — цитирует Власова пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в забеге ко Дню Победы в Краснодаре приняли участие около 1 тыс. человек.

Статьи
День Победы: история и традиции
День Победы: история и традиции
Какой сегодня праздник: что отмечают 8 мая
Какой сегодня праздник: что отмечают 8 мая
Инаугурации Владимира Путина 23 года: комментарии экспертов
Инаугурации Владимира Путина 23 года: комментарии экспертов
Какой сегодня праздник: что отмечают 7 мая
Какой сегодня праздник: что отмечают 7 мая
Какой сегодня праздник: что отмечают 6 мая
Какой сегодня праздник: что отмечают 6 мая
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях