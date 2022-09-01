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На первенстве России по гребному слалому выступят четыре кубанских спортсмена

Спорт
01.09.2022 13:00
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-pervenstve-rossii-po-grebnomu-slalomu-vystupyat-chetyre-kubanskih-sportsmena
Видео канала «Кубань 24»

Турнир среди гребцов до 19 лет пройдет в Окуловке Новгородской области.

В числе кубанских спортсменов Семен Матвеев, который в августе принял участие в чемпионате страны и Спартакиаде сильнейших. В краевой сборной также Магамед Шахабов, Иван Склярук и Богдан Никитин. В июле они завоевали в сумме шесть серебряных медалей на соревнованиях «Юность России» в Тюмени. На первенство страны в старшей возрастной группе гребцы настроены серьезно.

«Я очень многих спортсменов знаю, на берегу с ними часто общаюсь. Знаю, кто как ходит. Можно проанализировать их попытку и знать, как они пойдут. Так что встречу тех, кого уже видел на первенстве России до 15 лет и на «Юности»», — сказал серебряный призер всероссийских соревнований Богдан Никитин.

Кубанские гребцы выступят в одиночных соревнованиях на байдарке, каноэ, а также в дисциплине «экстрим». Первые заезды в Окуловке пройдут 2 сентября. Соревнования продолжатся до конца недели.

Читайте также: в Тимашевске завершилось первенство Краснодарского края по гребле на байдарках и каноэ.

Автор:
Максим Герасин
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