В Тимашевске завершилось первенство Краснодарского края по гребле на байдарках и каноэ

Видео канала «Кубань 24»

Дистанция — 10 км, поэтому тяжело было всем. И гребцам, которые без перебежек преодолевали 8 кругов, и зрителям, которые спасались от солнцепека под тенью деревьев.

Интригующий заезд выдали байдарочники. С первых километров определились лидеры. Михаил Снаговский из Брюховецкой и Дмитрий Горнаев из Краснодара. До самого финиша гребцы держали всех в напряжении. Лишь на последних метрах сработала взрывная сила байдарочника на второй воде.

«Гонка очень понравилась. Вместе шли. Интересно, первый раз шел 10 км. На финише было тяжелее всего, потому что нужно было делать последний рывок, что есть силы», — сказал победитель первенства Краснодарского края по гребле на байдарке Михаил Снаговский.

Справился на отлично со своими также дебютными 10 км краснодарский каноист Глеб Панкратов. После тяжелой работы с веслом у гребца остались силы даже для турника.

«Я каждый день делал зарядку. И очень много катался на нашем озере в Краснодаре — Старая Кубань. Больше мне нечего сказать, это секрет. А то будут также летать «истребители» — лучше не надо», — сказал победитель первенства Краснодарского края по гребле на каноэ Глеб Панкратов.

У девушек в каноэ и байдарке первыми стали краснодарки Софья Буга и Мария Кузьменко. Не исключительно краснодарский пьедестал, но все же больше всех медалей домой увезли гребцы из краевой столицы. Они же и привозили в Тимашевск самую многочисленную команду. Лучших дальше ждет новое марафонское испытание уже на ростовской воде, на первенстве России в сентябре.