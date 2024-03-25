На переселение из аварийного жилья на Кубани за 5 лет выделили 7,5 млрд рублей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 25 марта провел совещание по реализации нацпроектов в регионе. Переселение людей из аварийных квартир проводят согласно нацпроекту «Жилье и городская среда».

Так, с 2019 года более 3,6 тыс. человек переселили из 1,5 тыс. аварийных квартир в благоустроенное жилье. На это направили 7,5 млрд рублей из регионального Фонда развития территорий и бюджета края.

Участниками программы по переселению стали муниципалитеты, где были многоквартирные дома, которые до 1 января 2017 года признали аварийными и подлежащими сносу. К примеру, сейчас в Центральном и Лазаревском районах Сочи строят два многоквартирных дома, куда переселят около тысячи человек.

Кроме того, на совещании обсудили строительство в регионе новых водозаборов в рамках профильного нацпроекта.

«Сейчас по региональному проекту «Качество питьевой воды» национального проекта «Жилье и городская среда» мы строим сразу четыре новых водозабора. Работы ведут в Темрюке, а также в Крыловском, Каневском и Ленинградском районах», — сообщил Вениамин Кондратьев.

Губернатор подчеркнул, что строительство новых объектов важно завершить до конца года.

Сейчас готовность водозабора в Крыловском районе составляет 85 %, в Каневском — 62%, в Ленинградском — 58 %. Максимально нарастить темпы предстоит в Темрюке, цитирует врио министра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслава Шапошника пресс-служба администрации Краснодарского края.

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