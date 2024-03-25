Кондратьев: до 67,2 млрд рублей увеличили финансирование нацпроектов на Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 25 марта провел совещание, на котором обсудили реализацию нацпроектов в регионе.

Вениамин Кондратьев рассказал о том, что на Кубани продолжают реализовывать нацпроекты. Глава региона отметил, что в послании Федеральному Собранию Владимир Путин объявил о продлении нацпроектов до 2030 года и запуске новых нацпроектов — «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России», «Кадры» и «Экономика данных».

«Это значит, появится реальная возможность улучшить качество жизни в регионе. Коллеги, руководители ведомств и главы муниципалитетов, прошу проявить максимальную активность. Надо подготовить и направить предложения в федеральный центр, чтобы они были учтены. Что касается работы в рамках этого года. Краю увеличили финансирование на 5,6 млрд рублей — до 67,2 млрд рублей», — сказал Вениамин Кондратьев.

Губернатор уточнил, что дополнительное финансирование направят на строительство и оснащение школ, благоустройство зеленых зон, оборудование для поликлиник.

«На сегодняшний день освоили 13,6%. Это на 5,5% выше, чем за аналогичный период 2023 года. Важно сохранить положительную динамику. Необходимо работать, учитывая, что все строящиеся соцобъекты ждут люди. Основные силы направить туда, где есть отставание от графика. Наша задача — до конца года построить 11 поликлиник и 15 школ», — подчеркнул глава региона.

На Кубани за 5 лет реализации нацпроектов создали более 6 тыс. общественно значимых объектов. По выделенным из федерального бюджета на реализацию нацпроектов объемам финансирования Кубань не первый год входит в пятерку регионов-лидеров. В прошлом году край занимал 3-е место по этому показателю.

Вице-губернатор Сергей Власов доложил, что строительство поликлиник находится на особом контроле,

«Близятся к окончанию работы в Калининском, Новопокровском, Московском, Староминском, Павловском районах. Показатели национального проекта «Здравоохранения» будут исполнены в полном объеме», — добавил замглавы региона.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что необходимо в сроки строить образовательные учреждения, в частности это касается школы на 825 мест на улице Константина Образцова в Краснодаре. Глава краевой столицы Евгений Наумов сообщил, что на объекте были проблемы, но сейчас вопросы решены, к 1 сентября школу откроют.

В Геленджике продолжается строительство школы на 1 тыс. 550 мест. Мэр города Алексей Богодистов сообщил о том, что на площадке работает крупный федеральный подрядчик, число рабочих планируют увеличить. К концу года строительные работы завершат.

«Все заявленные к сдаче объекты необходимо завершить. Мы должны сделать все, чтобы дети не учились в переполненных школах. А учителям надо предоставить возможность преподавать в комфортных условиях», — отметил Вениамин Кондратьев.

Губернатор поручил начальнику управления контроля, профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации края Максиму Туровцу взять под личный контроль сроки строительства и сдачи объектов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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