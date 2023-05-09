На параде Победы в Новороссийске представили ракетные комплексы «Бал» и «Бастион»

Парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в городе-герое начался 9 мая в 10:00.

Во время парада по центральным улицам Новороссийска строем прошли военнослужащие, а затем проехала военная техника, в том числе береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион».

БРК «Бал» поступил на вооружение страны с 2008 года. Он предназначен для защиты контроля территориальных вод и защиты военно-морских баз и других военных объектов. Оснащен ракетами Х-35 (дальность поражения 120 км) и Х-35У (дальность поражения 260 км). Стартовая позиция может находиться на удаленности от берега на 10 км. На Черноморском побережье Краснодарского края на вооружении стоят несколько ракетных комплексов «Бал».

БРК «Бастион» предназначен для поражения кораблей различных типов и классов. Оснащен ракетами «Оникс» (дальность поражения 300 км). В одной из воинских частей Краснодарского края на вооружении находится более 10 комплексов «Бастион».

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