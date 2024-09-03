На острове дешевле: эксперты сравнили выгоду от покупки жилья на Бали и в Сочи

Риелторы Ольга Горхиян и Павел Быков рассказали, какое жилье можно приобрести в Сочи и на Бали за одинаковую стоимость.

По словам экспертов, сумма в 200 тыс. долларов (18 млн рублей) открывает интересные возможности для инвестиций в недвижимость, однако предлагает два совершенно разных сценария на курортах Сочи и Бали.

К примеру, в Сочи эти деньги позволят стать владельцем двухэтажного таунхауса, но без мебели и на расстоянии 2 км от моря. На Бали за такую же цену покупатель получит дом с двумя спальнями, мебелью, бассейном и всего в двух минутах ходьбы от пляжа.

Как отметила Ольга Горхиян, на Бали покупатели из России часто выбирают многоэтажные таунхаусы с одной спальней, иногда с бассейном. В начале строительства цена такой недвижимости начинается от 120 тыс. долларов (10,7 млн рублей), а готовый объект обойдется в 170 тыс. долларов (15,1 млн рублей).

Еще более популярным вариантом является покупка квартиры или апартаментов с целью сдавать потом это жилье в аренду, добавила Горхиян. Тут цена варьируется от почти 6,7 млн рублей до примерно 19,5 млн рублей в зависимости от готовности объекта.

Для сравнения в Сочи, по словам Павла Быкова, в среднем стоимость частного дома достигает 35 млн рублей, но еще можно найти лоты с ценой в почти 150 тыс. рублей за 1 кв. м, сообщает «Лента.ру».

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