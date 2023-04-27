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На одну ночь перекроют движение на участках улиц Рашпилевской и Писателя Знаменского в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-odnu-noch-perekroyut-dvizhenie-na-uchastkah-ulits-rashpilevskoj-i-pisatelya-znamenskogo-v-krasnodare
На одну ночь перекроют движение на участках улиц Рашпилевской и Писателя Знаменского в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Движение транспорта будет ограничено 28 апреля с 0:00 до 7:00 на участке улицы Рашпилевской от улицы Бабушкина до Хакурате.

В это же время будет ограничено движение на проспекте Писателя Знаменского на участке от улицы Невкипелова, 6 до проспекта Писателя Знаменского, 3.

Вводимые ограничения связаны с работами по замене и монтажу кондиционеров на крышах офисных зданий, которые проведет ООО «Индустрия», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: почти на полгода перекроют движение на двух участках улиц Краснодара из-за ремонта на теплосетях.

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