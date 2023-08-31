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На одном из пляжей в Сочи утонула 29-летняя женщина

Происшествия
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На одном из пляжей в Сочи утонула 29-летняя женщина
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Несчастный случай произошел во второй половине дня 30 августа на одном из пляжей в Центральном районе.

По словам очевидцев из соцсетей, женщина пошла в море купаться и в какой-то момент ушла под воду. Ее через время заметили и вытащили на берег, но спасти не удалось. Приехавшие врачи скорой помощи констатировали смерть в результате утопления.

Очевидцы сообщили, что женщина могла утопиться, а в ее вещах нашли предсмертную записку.

Источник в правоохранительных органах опроверг «Кубань 24» информацию о найденной записке.

«По факту произошедшего проводится доследственная проверка, в рамках которой установят все обстоятельства произошедшего. Для установления точной причины смерти 29-летней женщины назначили судебно-медицинскую экспертизу», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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