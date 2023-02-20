На одном из горнолыжных курортов Сочи троих человек завалило снегом с крыши
Происшествия
20.02.2023 18:54
О произошедшем 20 февраля в соцсетях сообщили очевидцы.
По данным из соцсетей, снежная масса сошла с крыши одной из построек на горнолыжном курорте «Лаура». Под завалом оказались три человека. Людей оперативно откапали.
По данным очевидцев, никто не пострадал.
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