На одном из горнолыжных курортов Сочи троих человек завалило снегом с крыши

О произошедшем 20 февраля в соцсетях сообщили очевидцы.

По данным из соцсетей, снежная масса сошла с крыши одной из построек на горнолыжном курорте «Лаура». Под завалом оказались три человека. Людей оперативно откапали.

По данным очевидцев, никто не пострадал.

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