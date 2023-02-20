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На одном из горнолыжных курортов Сочи троих человек завалило снегом с крыши

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-odnom-iz-gornolyzhnyh-kurortov-sochi-troih-chelovek-zavalilo-snegom-s-kryshi
На одном из горнолыжных курортов Сочи троих человек завалило снегом с крыши
Фото скриншот с видеозаписи t.me/riderhelp

О произошедшем 20 февраля в соцсетях сообщили очевидцы.

По данным из соцсетей, снежная масса сошла с крыши одной из построек на горнолыжном курорте «Лаура». Под завалом оказались три человека. Людей оперативно откапали.

По данным очевидцев, никто не пострадал.

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