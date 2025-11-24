На обновление системы водоснабжения Кубани в 2025 году выделили 4 млрд рублей

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев провел совещание, на котором обсудили стабильную подачу воды в зимний период.

С начала года главе региона поступило порядка 4,5 тыс. жалоб на качество водоснабжения. Больше всего обращений из Новороссийска, Армавира, Горячего Ключа, Краснодара и Северского района.

По его словам, только системный подход позволить предотвратить сложности. Так, в регионе муниципалитеты обязаны каждый год заменять не менее 5% сетей, большая часть районов справляются.



«В период холодов особое значение имеет оперативное устранение прорывов и восстановление подачи воды. В крае сформированы около 400 аварийных бригад — более 2 тыс. специалистов и свыше 2,5 тыс. единиц техники», — отметил губернатор.

Каждый год регион выделяет краевые и привлекает федеральные средства на обновление системы водоснабжения. В этом году предусмотрели 4 млрд рублей из бюджета края на реконструкцию 101 объекта, свыше 230 км сетей и 44 водозабора.

«Мой заместитель Евгений Пергун доложил, что большая часть работ уже выполнена, остальную завершат к концу декабря», — написал Кондратьев в Telegram.

Евгений Пергун подчеркнул, что ежегодно муниципалитеты увеличивают замену сетей не менее чем на 200 км. В этом году в рамках плана необходимо обновить не менее 1 тыс. км.

«На текущий момент готово 800 км. Работы находятся в стадии завершения. Причем, это не только замена сетей, но и строительство новых», — сказал Пергун.

Врио министра ТЭК и ЖКХ края Вячеслав Шапошник сообщил, что регион активно участвует в нацпроекте «Инфраструктура для жизни». В его рамках за 3 года обновят 45 водозаборных сооружений и около 600 км сетей водоснабжения.

«На сегодня завершены капитальные ремонты 19 участков сетей водоснабжения протяженностью порядка 180 км на 730 млн рублей», — цитирует Шапошника пресс-служба администрации Краснодарского края.

