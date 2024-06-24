На обновление сетей освещения на 4 улицах в Краснодаре направили 3,6 млн рублей

Работы проведут на улицах Круговой, 3-я Линия, имени Крупской и 2-й Линии.

На участках этих улиц приведут в порядок старые опоры освещения, а где необходимо установят новые. Освещать дорогу здесь теперь будут современные светодиодные лампы.

Кроме того, около 1,8 млн рублей направили на проектно-изыскательные работы для проведения капремонта уличного освещения в Городском саду. В парке хотят заменить старые опоры, установить щиты управления освещением и уложить новые кабельные линии.

Также средства предусмотрели на проект по обновлению сетей освещения на улице Онежской — от Уральской до Магистральной. Всего на это выделят 6,5 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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