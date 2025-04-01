На обновление семи общественных зон в Краснодаре направили 15,9 миллионов рублей

На выделенные из городского бюджета средства — 15 млн 906 тыс. рублей — приведут в порядок такие территории, как бульвар «Тюляевский», аллея в честь 80-летия Краснодарского края и сквер «Октябрьский» в хуторе Октябрьском.

Также благоустроят зоны по адресам: улица Проспект Чекистов, 19 и Проспект Чекистов, 31, а также сквер имени Рахманинова и территорию по улице им. Академика Королева (в границах Ришельевской и Благородной в поселке Российском).

Туда закупят и установят новые скамейки, урны, оборудование детских и спортивных площадок, сделают дополнительные дорожки, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

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