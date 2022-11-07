На новой набережной Анапы установили новый пост полиции

Фото пресс-службы администрации Анапы

Мэр Анапы Василий Швец и начальник ГУ МВД России по Краснодарскому краю Владимир Андреев 7 ноября осмотрели новый пост полиции и спецтранспорт, который обеспечивает безопасность во время курортного сезона.

Новый современный пост полиции появился на каменной набережной в районе Ореховой рощи. Помещение оснастили оргтехникой, кондиционером и доступом к базе данных. Дежурить на новом посту сотрудники полиции будут круглый год. Это уже седьмой такой пост в Анапе. В центре города уже установили три поста, еще три — на пляжах курорта.

«Курортная полиция» патрулирует прогулочные зоны на электромобилях, которые благодаря компактным габаритам могут беспрепятственно проехать по набережной, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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