На новой набережной Анапы установили новый пост полиции
Общество
07.11.2022 17:40
Мэр Анапы Василий Швец и начальник ГУ МВД России по Краснодарскому краю Владимир Андреев 7 ноября осмотрели новый пост полиции и спецтранспорт, который обеспечивает безопасность во время курортного сезона.
Новый современный пост полиции появился на каменной набережной в районе Ореховой рощи. Помещение оснастили оргтехникой, кондиционером и доступом к базе данных. Дежурить на новом посту сотрудники полиции будут круглый год. Это уже седьмой такой пост в Анапе. В центре города уже установили три поста, еще три — на пляжах курорта.
«Курортная полиция» патрулирует прогулочные зоны на электромобилях, которые благодаря компактным габаритам могут беспрепятственно проехать по набережной, сообщает пресс-служба администрации Анапы.
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