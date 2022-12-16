На новогодние праздники в Анапе усилят меры безопасности

В праздничные дни в курортном городе будут работать 115 гостиниц и отелей со средней загрузкой 55% и 11 туристических объектов.

Обеспечение комплексной безопасности в праздники обсудили на рабочем совещании.

«До Нового года осталось две недели, наша главная задача — провести праздники на высоком организационном уровне, не допустив никаких происшествий», — отметил вице-мэр Виталий Воронов.

На усиленный режим работы перейдут полиция, Росгвардия, МЧС и другие службы. Все мероприятия пройдут с соблюдением необходимых мер противопожарной и санитарной безопасности, сообщает пресс-служба мэрии Анапы.

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