На новогодние каникулы в 2024 году россияне будут отдыхать 10 дней

Постановление о праздничных и выходных днях в 2024 году подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Так, в новом году жители России будут отдыхать до 8 января включительно. Выходные дни 6 и 7 января перенесли на 10 мая и 31 декабря соответственно.

В феврале выходными будут 23, 24 и 25 число, в марте — 8, 9 и 10. Перед майскими праздниками 27 апреля, в субботу, будет рабочий день, а праздничные дни продлятся с 28 апреля до 1 мая включительно. На День Победы также будут четырехдневные выходные — с 9 по 12 мая. В следующем месяце нерабочим среди недели будет только один день — 12 июня.

Следующие праздничные выходные будут только в ноябре — 2 ноября, в субботу, ждет рабочий день, а 3–4 ноября страна будет отдыхать. В декабре, перед новогодними праздниками, придется поработать в субботу, 28 декабря. Но уже с 29 числа начинаются праздничные выходные, перетекающие в Новый год, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

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