На нескольких пригородных маршрутах Адыгеи с января повысили стоимость перевозок

С 9 января вырастет тариф на маршруте Майкоп — Тульский с 35 до 40 рублей. С 11 января со 100 до 120 рублей вырастет стоимость проезда по маршруту Майкоп — Гиагинская.

Кроме того, осенью 2022 года уже повысили стоимость проезда по маршрутам из Майкопа в Трехречный и Кужорскую до 100 и 70 рублей.

В министерстве строительства, транспорта, ЖКХ и дорожного хозяйства рассказали, что услуги общественного транспорта приравнены к нерегулируемым, поэтому перевозчики самостоятельно повышают цены и передают в профильное ведомство приказы.

«Перевозчики сами подсчитывают свои затраты. Если расчеты показывают, что они работают в убыток, то повышают тарифы на свои услуги. Причины бывают самые разные: в частности, одной из них является повышение с нового года стоимости газа метана, на котором работают перевозчики», — цитирует сообщение министерства «Советская Адыгея».

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