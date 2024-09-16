На неопределенный срок продлили обследование «замка» на Затоне в Краснодаре

Недостроенное здание на улице Береговой в парке 30-летия Победы известно у местных жителей как «Замок на Затоне».

По данным администрации краевого центра, обследование замка продлили на неопределенный срок.

Необходимость дополнительного исследования, которое не входило в договор, возникла при выполнении основного обследования.

«Срок выполнения обследования по договору был продлен. Стоимость работ при этом не изменилась», — цитирует сообщение мэрии «Ъ-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», решение о дальнейшей судьбе «замка» на Затоне в Краснодаре планировали принять в сентябре. Когда здание получит заключение технического обследования, станет известно, удастся ли сделать из него Центр детского творчества.