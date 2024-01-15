Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

На нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе 18 января включат сирены

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-neftepererabatyvayushhem-zavode-v-tuapse-18-yanvarya-vklyuchat-sireny
На нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе 18 января включат сирены
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Плановая проверка готовности локальной системы оповещения на РН-Туапсинском НПЗ пройдет 18 января в 10:00.

В этот период с территории Туапсинского нефтезавода будут слышны электрические сирены, голосовое оповещение по громкой связи сообщит о проводимой проверке.

Во время проверки важно не поддаваться панике и оставаться на своих рабочих местах, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

Читайте также: систему оповещения включили 4 января в Горячем Ключе из-за подъема воды в реках.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях