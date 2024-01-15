На нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе 18 января включат сирены

Плановая проверка готовности локальной системы оповещения на РН-Туапсинском НПЗ пройдет 18 января в 10:00.

В этот период с территории Туапсинского нефтезавода будут слышны электрические сирены, голосовое оповещение по громкой связи сообщит о проводимой проверке.

Во время проверки важно не поддаваться панике и оставаться на своих рабочих местах, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

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