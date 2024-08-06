На натравившего бойцовского пса на дворняг мужчину пожаловались в Краснодаре

На мужчину, который натравливает бойцовского пса на бездомных собак, жалуются жители краснодарского поселка Российский. Они считают, что хозяин использует собаку, как оружие в войне с бездомными животными.

«Камера видеонаблюдения сняла момент происшествия. На кадрах видно, как собака на прогулке, несмотря на хозяина, кинулась на бездомных псов. Мужчина не то что не останавливал своего питомца, а даже добивал дворняг», ― сообщает специальный корреспондент Ваник Абраамян.

По словам жильцов, мужчина в доме поселился год назад. Снимает квартиру вместе с сожительницей. Жительница Краснодара Надежда Стешина поделилась, что хозяин не в первый раз натравливает стаффордширского терьера на бездомных животных.

«Был еще один человек, который вообще никаких действий не предпринял, чтобы отодвинуть, помочь этому хозяину», ― сетует Стешина

По словам соседей, гостей мужчина не любит, говорить с журналистами отказывается. Его сожительница сказала, что соседи к ним недоброжелательны.

Выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка независимо от места выгула по закону запрещается. В полиции сообщили, что в ведомство поступило заявление о жестоком обращении с животными на улице Митинской. Правоохранители проводят проверку, в рамках которой действиям мужчины будет дана правовая оценка.

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