На набережной в Анапе провели лекцию о живописи для отдыхающих
Культура
23.08.2022 09:42
Так житель города-курорта Константин Сомов реализует просветительский проект «Искусство в массы».
Сомов по образованию психолог. Он уверен, что арт-терапия полезна и детям, и взрослым. В коллекции автора проекта уже около 40 репродукций картин известных художников России и мира — от Айвазовского до Сальвадора Дали.
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