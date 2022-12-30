На набережной Кабардинки открыли новый сквер

Новую общественную территорию на курорте торжественно открыли 30 декабря.

«Это была просьба местных жителей, проект, включающий в себя не только продление променадной зоны набережной на 360 метров, но и благоустройство сквера, детской площадки», — написал в Telegram мэр Геленджика Алексей Богодистов.

Он подчеркнул, что на создание нового сквера из муниципального бюджета направили 54 млн рублей. Богодистов добавил, что в местах с наилучшим обзором установят стеклянное ограждение вместо обычной балюстрады. Это поможет сделать вид на море панорамным.

По словам главы Геленджика, новый сквер предназначен исключительно для отдыха, поэтому там не будет торговых объектов.

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