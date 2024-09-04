На набережной Геленджика снесут 119-летнее здание «Курзала»

Аварийное здание «Курзала», построенное в 1905 году, снесут в рамках благоустройства набережной в районе улицы Курзальной.

Об этом сообщил глава Геленджика Алексей Богодистов. Он рассказал, что, согласно заключению экспертиз, здание опасно для людей и не имеет исторической ценности.

Богодистов также отметил, что власти города понимают важность «Куразала» для жителей и гостей курорта. Потому здание будет воссоздано с сохранением исторической фасадной части.

Проект благоустройства этого участка набережной также предусматривает обустройство морского органа, детской водной дорожки и зон отдыха.

«Набережная в этом районе станет непрерывной и будет соединена по береговой части. Благодаря федеральному финансированию проект будет реализован до конца 2025 года», — написал Богодистов в Telegram.

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