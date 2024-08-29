Мэр Сочи рассказал о дальнейшей судьбе старой городской бани

К главе Сочи Андрею Прошунину обратился житель центрального района курорта с просьбой найти способ сохранить городскую баню.

Форму собственности общественной бани необходимо поменять по закону, рассказал глава города. Сейчас для реконструкции бани ищут инвестора — там нужно заменить и сделать современные интерьеры, сохранив при этом основные характеристики и назначение объекта.

«Бытовые услуги для сочинцев должны остаться доступными по цене. Сейчас готовим концессионное соглашение. В обязательном порядке учтем в нем социальные обязательства. Параллельно подбираем инвесторов. Из нескольких проектов реконструкции выберем вместе наиболее подходящий для жителей», — написал Андрей Прошунин в Telegram.

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