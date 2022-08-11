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На набережной Анапы женщина ударила девочку, которая наехала на нее электромобилем

Происшествия
11.08.2022 12:38
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-naberezhnoj-anapy-zhenshhina-udarila-devochku-kotoraya-naehala-na-nee-elektromobilem
Фото t.me/typoanapa

Инцидент произошел 9 августа около 22:30 на набережной города-курорта.

О произошедшем в соцсетях написала мама девочки. По словам женщины, ее дочь каталась на электромашине и случайно наехала сзади на ногу женщины, которая продавала цветы. От удара пластиковая ваза с цветами, которую держала продавец, упала на плитку. В ответ на это женщина разозлилась и начала бить девочку, которой на вид всего 4-5 лет, по голове и по плечам. Она успела нанести несколько ударов, после этого злоумышленницу остановил мужчина, который вел съемку.

«По данному факту материал зарегистрирован, назначено проведение проверки, по результатам которой будет принято законное процессуальное решение. В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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