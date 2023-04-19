На набережной Анапы восстановят городок с мозаичными морскими животными

В Анапе решено было восстановить знаменитый в 80-90-х годах мозаичный городок со скульптурами морских животных.

Специалисты провели реконструкцию форм фигур, выровняли грунт, подсыпали мелкой фракцией, подготовили место под газон. Кроме того, доложили новые элементы мозаики, установили новые лавочки на «щупальцах» скульптуры осьминога и выложили дорожки.

В городке 19 апреля начала работать художница. Она раскрашивает детали мозаики, чтобы локация заиграла новыми красками. Скоро реконструкцию мозаичного городка завершат, сообщает пресс-служба администрации Анапы в Telegram.

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