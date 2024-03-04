На мужчину, ударившего девочку в Краснодаре, составили административный протокол

Инцидент произошел накануне на территории жилого комплекса «Спортивный парк» в Новознаменском жилом массиве.

Очевидцы сняли конфликт на детской площадке на видео и опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, как мужчина подошел к девочке и ударил ее по голове, а затем нецензурно нагрубил другому ребенку.

Полицейские установили личности всех участников инцидента. Выяснилось, что ребенка на детской площадке ударил 41-летний местный житель. Ранее эта 13-летняя девочка ударила ногой 7-летнего сына мужчины, а мальчик рассказал об этом отцу.

Мужчина пошел на детскую площадку, чтобы заступиться за своего ребенка, но не справился с эмоциями. Он нецензурно выражался и толкнул девочку в лоб.

За это на него составили административный протокол о мелком хулиганстве. Ему грозит до 15 суток ареста, сообщает пресс-служба УМВД Краснодара.

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