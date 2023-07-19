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На мусорном полигоне в Ейском районе выявили более 20 серьезных нарушений

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-musornom-poligone-v-ejskom-rajone-vyyavili-bolee-20-sereznyh-narushenij
На мусорном полигоне в Ейском районе выявили более 20 серьезных нарушений
Фото пресс-службы Южного межрегионального управления Росприроднадзора

Полигон твердых коммунальных отходов находится в поселке Симоновка. Его проверили сотрудники Росприроднадзора.

Они выявили там 21 нарушение и выдали предписание для их устранения. По некоторым нарушениям составили административные протоколы. Полигон ТКО эксплуатирует МУП «Комбинат коммунально-бытовых услуг».

Оказалось, что мусорный полигон вышел за свои границы и занял 7,8 тыс. кв. метров сельскохозяйственных земель. Информацию об этом передали в Россельхознадзор.

Кроме того, на примыкающем у полигону участку размещают отходы без наличия необходимой лицензии. Материалы по этому нарушению направили в краевую прокуратуру, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Росприроднадзора.

Читайте также: краснодарский мусорный полигон ликвидируют к концу 2024 года. Об этом в июле сообщил врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник.

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