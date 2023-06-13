На мировом рынке подсолнечное масло из России резко подешевело до уровня мая 2020 года

По мнению экспертов, сейчас на цену этого продукта негативно влияет превышение предложения над спросом. Это происходит в том числе из-за рекордного уровня производства подсолнечного масла в России.

Так, к началу июня котировки на российское подсолнечное масло опустились на 18% — до 710–740 долларов США за 1 т. В результате темпы экспорта этого продукта из РФ пошли на спад. Так, в мае поставки подсолнечного масла замедлились примерно до 300 тыс. т. Таким образом, по самым оптимистичным оценкам, экспорт в сезоне составит 3,9 млн т, при этом с точки зрения баланса необходимо реализовать 4,4 млн т.

Как сообщается в отчете «Газпромбанка», одна тонна подсолнечного масла сейчас в среднем стоит на 19 долларов США дешевле, чем тонна пальмового масла. Это ненормальная ситуация, поскольку подсолнечное масло считается более качественным, отметили эксперты.

Среди возможных причин падения стоимости масла специалисты назвали оптимистичные оценки урожая сои в Бразилии, ослабление мировых цен на нефть, ожидание хорошего урожая подсолнечника в России, а также переизбыток подсолнечного масла в РФ в этом сезоне.

В тройку основных импортеров подсолнечного масла из России в этом сезоне входят Китай, Индия и Турция, сообщает «Коммерсантъ Кубань-Черноморье».

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