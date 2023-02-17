На Михайловском перевале в Геленджике из-за снегопада ввели реверсивное движение
Происшествия
17.02.2023 12:35
В Геленджике 17 февраля идет сильный снегопад.
Уборка дорог идет непрерывно, но из-за обильного снегопада снегоуборочная техника не справляется. Так, из-за большого количества выпавшего снега ввели реверсивное движение на Михайловском перевале.
В ближайшее время в Геленджике сохранится неблагоприятная погода. Водителей призывают воздержаться от поездок на личном транспорте без особой необходимости и без зимних шин, сообщает Госавтоинспекция Геленджика в Telegram.
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