На Михайловском перевале в Геленджике из-за снегопада ввели реверсивное движение

В Геленджике 17 февраля идет сильный снегопад.

Уборка дорог идет непрерывно, но из-за обильного снегопада снегоуборочная техника не справляется. Так, из-за большого количества выпавшего снега ввели реверсивное движение на Михайловском перевале.

В ближайшее время в Геленджике сохранится неблагоприятная погода. Водителей призывают воздержаться от поездок на личном транспорте без особой необходимости и без зимних шин, сообщает Госавтоинспекция Геленджика в Telegram.

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