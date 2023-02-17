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На Михайловском перевале в Геленджике из-за снегопада ввели реверсивное движение

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-mihajlovskom-perevale-v-gelendzhike-iz-za-snegopada-vveli-reversivnoe-dvizhenie
На Михайловском перевале в Геленджике из-за снегопада ввели реверсивное движение
Фото t.me/ogibddgel

В Геленджике 17 февраля идет сильный снегопад.

Уборка дорог идет непрерывно, но из-за обильного снегопада снегоуборочная техника не справляется. Так, из-за большого количества выпавшего снега ввели реверсивное движение на Михайловском перевале.

В ближайшее время в Геленджике сохранится неблагоприятная погода. Водителей призывают воздержаться от поездок на личном транспорте без особой необходимости и без зимних шин, сообщает Госавтоинспекция Геленджика в Telegram.

Читайте также: в Краснодарском крае 17 февраля объявили штормовое предупреждение о сильных снегопадах.

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