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На месте строительства Западной трамвайной линии в Краснодаре меняют грунт

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-meste-stroitelstva-zapadnoj-tramvajnoj-linii-v-krasnodare-menyayut-grunt
Видео t.me/krasnodar_tram

Сейчас на участке, где построят Западную трамвайную ветку, идет подготовка грунта.

«На первом участке этапа 2.1 выбирают грунт на глубину до 2,5 метров, чтобы заменить на соответствующий стандартам», — сообщили в Telegram-канале «Новый трамвай Краснодара».

На втором участке параллельно проходит демонтаж фундаментов бывших гаражей, на месте которых и проложат рельсы. Новая трамвайная линия пройдет от Западного депо до Немецкой деревни.

«Здесь также предстоит выбрать и заменить грунт под будущими трамвайными путями — до 1,8 м», — уточники в канале.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», для строительства первой ветки Западной трамвайной линии администрация Краснодара передала 12 земельных участков.

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