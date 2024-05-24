На месте строительства Западной трамвайной линии в Краснодаре меняют грунт

Сейчас на участке, где построят Западную трамвайную ветку, идет подготовка грунта.

«На первом участке этапа 2.1 выбирают грунт на глубину до 2,5 метров, чтобы заменить на соответствующий стандартам», — сообщили в Telegram-канале «Новый трамвай Краснодара».

На втором участке параллельно проходит демонтаж фундаментов бывших гаражей, на месте которых и проложат рельсы. Новая трамвайная линия пройдет от Западного депо до Немецкой деревни.

«Здесь также предстоит выбрать и заменить грунт под будущими трамвайными путями — до 1,8 м», — уточники в канале.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», для строительства первой ветки Западной трамвайной линии администрация Краснодара передала 12 земельных участков.