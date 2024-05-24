На месте строительства Западной трамвайной линии в Краснодаре меняют грунт
Общество
24.05.2024 15:00
Сейчас на участке, где построят Западную трамвайную ветку, идет подготовка грунта.
«На первом участке этапа 2.1 выбирают грунт на глубину до 2,5 метров, чтобы заменить на соответствующий стандартам», — сообщили в Telegram-канале «Новый трамвай Краснодара».
На втором участке параллельно проходит демонтаж фундаментов бывших гаражей, на месте которых и проложат рельсы. Новая трамвайная линия пройдет от Западного депо до Немецкой деревни.
«Здесь также предстоит выбрать и заменить грунт под будущими трамвайными путями — до 1,8 м», — уточники в канале.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», для строительства первой ветки Западной трамвайной линии администрация Краснодара передала 12 земельных участков.