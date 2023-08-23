На месте крушения самолета в Тверской области нашли тела восьми погибших

Об этом сообщил источник. Крушение частного самолета Embraer Legacy произошло вечером 23 августа около населенного пункта Куженкино.

Представитель экстренных служб рассказал, что на месте падения самолета обнаружили тела восьми погибших, сообщает РИА «Новости».

Самолет Embraer Legacy выполнял рейс Москва — Санкт-Петербург. На его борту находились 10 человек, из них трое — члены экипажа. По предварительным данным, все они погибли. Спасатели продолжают поисковые работы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», среди пассажиров разбившегося в Тверской области самолета значился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Об этом сообщили в Росавиации.