На месте фарфоро-фаянсового завода «Чайка» в Краснодаре планируют построить вторую очередь «СБС Мегамолл»

Имущество завода и ООО «СБС Мегамолл» приобрел инвестиционно-строительный холдинг AVA Group.

По данным СПАРК, президент группы компаний Ваган Арутюнян стал владельцем 100% ООО «Фарфорово-фаянсовый завод «Чайка». В компании отметили, что предприятие давно не функционирует. При этом в рамках сделки холдингу перешла территория, которая располагается рядом с торговым центром. Ранее же стало известно, что холдинг приобрел и 100% ООО «СБС Мегамолл».

На территории планируется построить вторую очередь ТРК.

«Мы планируем сохранить один из первых торгово-развлекательных центров Краснодара, для многих с этим местом связаны яркие детские воспоминания от посещения детских игровых комплексов, боулинга, кинотеатра. Вместе с тем, мы расширим возможности существующего объекта», — цитирует вице-президента по коммерции и цифровизации холдинга Татьяну Фоменко «РБК-Краснодар».

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