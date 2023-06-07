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На мать 4-летней девочки, к которой в Краснодаре на улице приставал мигрант, составили протокол

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-mat-4-letnej-devochki-k-kotoroj-v-krasnodare-na-ulitse-pristaval-migrant-sostavili-protokol
На мать 4-летней девочки, к которой в Краснодаре на улице приставал мигрант, составили протокол

Инцидент произошел днем 6 июня на Западном обходе, 65, корпус 1.

Видеозапись с камер видеонаблюдения разместила в соцсетях мать девочки. На кадрах видно, как мужчина в кепке несет на руках маленькую девочку, садится с ней на скамейку и о чем-то разговаривает. Мигрант из Средней Азии посадил девочку к себе на колени, а затем хотел отвести ее в магазин.

«Его спугнули соседи, мужчина убежал. Я отвлеклась на две минутки, и вот результат», — рассказала женщина.

Полицейские установили личности родителей 4-летней девочки. Выяснилось, что мать и отец девочки поднялись в квартиру, оставив дочь одну на лавочке. В этот момент к ребенку подошел неизвестный мужчина.

По словам девочки, мужчина не совершил в отношении нее каких-либо противоправных действий. Общение ребенка с неизвестным мужчиной заметила соседка. Мигрант предложил ребенку сходить в магазин, чтобы угостить ее сладостями, и они встали с лавочки. В этот момент соседка забрала девочку у мужчины, а затем отдала ее родителям.

«В отношении матери составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских прав. По региональному законодательству, дети до 7 лет нигде не могут находиться без сопровождения законных представителей — родителей или опекунов», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.

Известно, что семья девочки на учете не состояла и характеризуется положительно. Правоохранители продолжают устанавливать личность мужчины, разговаривавшего с девочкой на лавочке и его мотивы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мать 4-летней девочки в Краснодаре уверена, что мигрант, который предлагал ей вместе сходить в магазин, планировал ее похитить.

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