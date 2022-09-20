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На Мамайском перевале в Сочи новая схема движения разгрузила дорогу от пробок

Общество
20.09.2022 10:58
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-mamajskom-perevale-v-sochi-novaya-shema-dvizheniya-razgruzila-dorogu-ot-probok
Видео канала «Кубань 24»

Новая схема движения введена на участке трассы от Джубги до границы с Абхазией. На правой стороне дороги увеличили количество полос, а также удлинили переходно-скоростную полосу.

В результате сейчас через перевал в сторону Джубги в сутки проезжает на 1 тыс. машин меньше, чем месяцем ранее. И такое незначительное снижение интенсивности движения привело к сокращению времени в пути на две трети.

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