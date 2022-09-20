На Мамайском перевале в Сочи новая схема движения разгрузила дорогу от пробок
Общество
20.09.2022 10:58
Новая схема движения введена на участке трассы от Джубги до границы с Абхазией. На правой стороне дороги увеличили количество полос, а также удлинили переходно-скоростную полосу.
В результате сейчас через перевал в сторону Джубги в сутки проезжает на 1 тыс. машин меньше, чем месяцем ранее. И такое незначительное снижение интенсивности движения привело к сокращению времени в пути на две трети.
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