На Мамайском перевале в Сочи изменилась схема движения

Видео канала «Кубань 24»

Новую разметку нанесли на участке трассы А-147 в районе улицы Славы. Там добавили вторую полосу движения в сторону Джубги и удлинили переходно-скоростную полосу.

Эти меры должны помочь в борьбе с пробками на перекрестке. Временная схема будет действовать до конца курортного сезона. Если она окажется эффективной, то новая разметка останется на постоянной основе.

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