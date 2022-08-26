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На Мамайском перевале в Сочи изменилась схема движения

Общество
26.08.2022 13:37
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-mamajskom-perevale-v-sochi-izmenilas-shema-dvizheniya
Видео канала «Кубань 24»

Новую разметку нанесли на участке трассы А-147 в районе улицы Славы. Там добавили вторую полосу движения в сторону Джубги и удлинили переходно-скоростную полосу.

Эти меры должны помочь в борьбе с пробками на перекрестке. Временная схема будет действовать до конца курортного сезона. Если она окажется эффективной, то новая разметка останется на постоянной основе.

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