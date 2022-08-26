На Мамайском перевале в Сочи изменилась схема движения
Общество
26.08.2022 13:37
Новую разметку нанесли на участке трассы А-147 в районе улицы Славы. Там добавили вторую полосу движения в сторону Джубги и удлинили переходно-скоростную полосу.
Эти меры должны помочь в борьбе с пробками на перекрестке. Временная схема будет действовать до конца курортного сезона. Если она окажется эффективной, то новая разметка останется на постоянной основе.
Читайте также: «Ласточка» Адлер — Краснодар начала отправляться из аэропорта.
Популярные новости
- Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
- В Славянске-на-Кубани на перекрестке иномарка опрокинула маршрутку
- Кубанское казачье войско выступило против концерта певицы Manizha на фестивале в Усть-Лабинске
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- В Адлерском районе Сочи сгорел барак площадью 150 кв. метров
- Краснодарский театр драмы в сентябре представит макротрагикомедию «Космос»