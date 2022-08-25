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«Ласточка» Адлер — Краснодар начала отправляться из аэропорта

Общество
25.08.2022 17:23
Ссылка https://kuban24.tv/item/lastochka-adler-krasnodar-nachala-otpravlyatsya-iz-aeroporta
«Ласточка» Адлер — Краснодар начала отправляться из аэропорта
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Маршрут «Ласточки» Адлер — Краснодар продлили до воздушной гавани Сочи с 25 августа.

Теперь она будет отправляться из аэропорта Сочи в 4:46 и прибывать обратно в 00:34 следующих суток. Время в пути составит 5,5 часов.

Кроме того, с 11 октября до аэропорта в Адлере продлят маршрут «Ласточки» Имеритинский курорт — Ростов-на-Дону. Она будет отправлять из воздушной гавани курорта в 2:02 и прибывать обратно в 1:53 следующих суток. Время в пути составит 8,5 часов.

С 1 августа до аэропорта Сочи продлили маршрут «Ласточки» Анапа-Адлер, сообщает пресс-служба РЖД.

Сейчас в Краснодарском крае работает только один аэропорт — в Сочи. Воздушные гавани Краснодара, Геленджика и Анапы приостановили работу с 24 февраля. Многие жители Кубани пользуются аэропортом Сочи для путешествий по России и за рубеж.

Читайте также: в Сочи с 29 августа пригородные электрички начнут останавливаться на станции Мамайка.

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