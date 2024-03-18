На майских праздниках в горах Сочи откроется белоснежный пляж

На горнолыжном курорте «Красная Поляна» в Сочи с 1 по 5 мая будет проходить фестиваль «Май-Пати», который закроет горнолыжный сезон.

«Благодаря работе команды курорта мы видим постоянный рост турпотока. В 2023 году мы приняли 1 млн 360 тыс. человек, а в этом году рассчитываем, что на Курорт «Красная Поляна» приедут отдыхать порядка 1,5 млн туристов», — отметила генеральный директор курорта «Красная Поляна» Яна Перепечаева.

Так, к майским праздникам на высоте более 2 тыс. м над уровнем моря откроется самый большой в России белоснежный пляж с лежаками, а также бассейн площадью 70 кв. м для лыжников и сноубордистов.

Кроме того, 1 мая на курорте откроют Веревочный парк, в который войдут пять маршрутов среди реликтовых деревьев и два аттракциона для активного отдыха.

С 5 июня по 10 июля на Красной Поляне пройдет шестой Bonus Summer Camp, не имеющей аналогов в России. До середины лета гости курорта смогут кататься в сноупарке в горах.

Также летом на курорте откроют два новых маршрута для пеших прогулок: тропу «Заброшенный бугель» протяженностью 4 км и тропу «Буковый лес» — около 6 км.

Открытие анонсированного ранее байк-парка откладывается на неопределенный срок из-за изменений в законах, регулирующих особенности туризма в нацпарках, сообщили в пресс-службе горнолыжного курорта.

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